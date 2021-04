Vaccinazioni Covid a domicilio, Toti: "Potenzieremo squadre per aumentare somministrazione a non deambulanti"

La recente ordinanza del Commissario per l’emergenza Covid-19, nel determinare un nuovo ordine di priorità della campagna di vaccinazione, ha previsto di vaccinare prioritariamente la popolazione over 80 e le persone ad “elevata fragilità”, insieme ai loro caregiver.

«In Liguria fin dall'inizio della campagna vaccinale, una volta immunizzato il personale sanitario e le Rsa - spiega il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - ci siamo posti come obiettivo principale quello di mettere in sicurezza i nostri anziani, che, a differenza del resto del paese, sono circa il 10% della popolazione. Siamo lieti che il Commissario Figliuolo e il governo abbiano messo questa priorità nero su bianco. Per questa ragione, contestualmente alla concentrazione progressiva delle vaccinazioni nei grandi hub territoriali, che hanno una maggiore capacità di somministrazione, potenzieremo le squadre territoriali per raggiungere il prima possibile anche tutti coloro che, non deambulanti, vanno vaccinati al domicilio».

Alisa, tenuto conto anche della ricognizione effettuata con le Direzioni sociosanitarie aziendali, ha richiesto un incremento delle vaccinazioni per questo target di popolazione, raccomandando inoltre un potenziamento delle squadre previste da ciascuna Asl.

A ciascuna Asl della Liguria è stato indicato un numero di squadre minime (calcolato sulla base dei dati di popolazione residente e in relazione allo stato dell’arte delle attività sui diversi territori) come di seguito riportato:

Azienda N. squadre a domicilio minime raccomandate Target di riferimento ASL 1 4 Per ogni squadra a domicilio si ipotizzano almeno: 10 vaccinazioni al giorno per 5 gg/sett. (da garantire attraverso forme organizzative definite a livello aziendale) ASL 2 6 ASL 3 13 ASL 4 4 ASL 5 5 Totale regionale 32

Di seguito i dati relativi alle vaccinazioni al domicilio, aggiornati al 12 aprile:

ASL1

Attualmente somministrate 698 prime dosi + 214 seconde dosi.

Somministrazione da parte di personale Asl; si tratta di persone segnalate anche da MMG.

Distretto Socio sanitario imperiese

Su 900 allettati, attualmente 238 prime dosi effettuate + 64 seconde dosi.

Distretto Socio sanitario ventimigliese

Su 390 allettati, attualmente 210 prime dosi effettuate + 100 seconde dosi.

Distretto Socio sanitario sanremese

Su 600 allettati, attualmente 250 prime dosi effettuate + 50 seconde dosi.

ASL2

Gli elenchi MMG sono integrati con elenchi delle cure domiciliari.

Al momento sono stati vaccinati 106 pazienti, di cui 73 hanno effettuato la prima dose e 33 anche la seconda.

ASL3

Al momento effettuate 905 vaccinazioni al domicilio (sia persone seguite dai servizi di cure domiciliari sia segnalate da MMG).

ASL4

Al momento effettuate 964 vaccinazioni domiciliari.

ASL 5

Al momento sono state somministrate 410 dosi al domicilio (comprendono prime e seconde dosi).