Dante Alighieri, disponibile sul sito del liceo Chiabrera di Savona la conferenza del professor Francesco De Nicola

Settecento anni fa, intorno alla metà di settembre, moriva Dante Alighieri; poco prima era stato terminato il “poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra”, la Divina Commedia (o Comedìa secondo la grafia dantesca), giudicato da un grande intellettuale del secolo scorso, Jorge Luis Borges, la più alta vetta della letteratura mondiale. Lo scrittore argentino aggiungeva addirittura che «sembra sia quasi una bestemmia comparare Dante con qualsiasi altro poeta, perche' è molto al di sopra di tutti gli altri».

Il Sommo Poeta è stato oggetto quest’anno di celebrazioni in ogni parte d’Italia. Anche il Liceo Chiabrera di Savona ha dedicato un incontro al padre della lingua italiana: possiamo ben dirlo tale se è vero che circa i due terzi dell’italiano attuale risalgono al testo del Poema, come affermano gli studi di autorevoli linguisti.

L’omaggio a Dante è stato organizzato da Pier Luigi Ferro e Roberto Morando, docenti del liceo di Savona, con una conferenza in rete del prof. Francesco De Nicola, già insegnante dell’Ateneo genovese e attuale presidente del Comitato genovese della Società Dante Alighieri.

La conferenza è stata svolta sulla piattaforma utilizzata dall’Istituto per la didattica a distanza e seguita da circa centocinquanta tra studenti e insegnanti, che ne hanno apprezzato la vivacità espositiva e la chiarezza divulgativa.

Il prof. De Nicola, autore di un recente e brillante volumetto intitolato Dante tra noi. I 700 anni della Commedia e il poeta esule in Liguria (De Ferrari, Genova) ha raccontato in maniera appassionante e chiara aspetti poco noti delle questioni dantesche e anche della sua biografia, con particolare attenzione al suo arrivo e alla sua permanenza in Liguria.

La conferenza, dal titolo "Problemi storici e filologici su Dante e sulla Divina commedia" è ora visibile liberamente sul sito del liceo da tutti gli interessati, che si possono collegare al link (clicca QUI).

Francesco de Nicola (Genova 1946) è stato professore di Letteratura Italiana Contemporanea nell'Università di Genova. Autore di numerosi volumi di critica letteraria, ha curato l'edizione di opere inedite o rare. Dal 1974 è giornalista pubblicista e ha collaborato, tra gli altri, a “Il Secolo XIX” e “La Repubblica”. Dal 2001 è presidente del Comitato genovese della "Dante Alighieri".