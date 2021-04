Venerdì Scientifici di Savona: il 16 aprile secondo appuntamento con il mondo atomico

Nuovo incontro del progetto “Venerdì Scientifici di Savona”, a cura dell’associazione “Giovani per la Scienza”. Venerdì scorso Aurora Uras ha iniziato a parlare del mondo subatomico. Si tratta del secondo appuntamento di tre dedicati a questo argomento e si terrà come sempre sulla piattaforma Zoom, a partire dalle 16:00. La terza lezione si terrà venerdì 30 Aprile.

Le lezioni di Aurora racconteranno l’evoluzione del concetto di atomo. L’obiettivo è quello di approfondire il lungo viaggio dell’idea di atomo che parte dall’antica Grecia fino ad arrivare alle teorie moderne. Si parlerà di atomismo, corpuscolarismo e modelli atomici moderni, con un focus su alcuni esperimenti fondamentali per la scoperta e lo studio della struttura atomica.

In questa seconda lezione ci addentreremo nell’evoluzione dei modelli atomici all’inizio del XX secolo, tra la scoperta del nucleo e la rivoluzione quantistica. Faremo questo sia affrontando i passaggi storici fonda­mentali che hanno portato a queste scoperte straordinarie, sia immaginando di metterci nei panni dei grandi protagonisti della fisica che replicando virtualmente i loro esperimenti.

Aurora Uras si è diplomata nel 2019 presso il Liceo Scientifico A. Issel a Finale Ligure. At­tualmente sta frequentando il secondo anno dell’Integrated Master Degree in Physics with Advanced Research presso la Strathclyde Uni­versity a Glasgow dove da settembre 2020 ri­copre il ruolo di rappresentante per il suo corso di laurea.

È socia dell’associazione “Giovani per la Scienza” dal 2015 dove ha partecipato alle at­tività dei gruppi di Fisica Atomica e Ottica, inoltre è stata per diversi anni tra i responsa­bili dell’organizzazione delle attività dell’As­sociazione quali “Savona, i giovani e la Scienza”, le “Notti Bianche della Città di Sa­vona” e la “Città dei Bambini”. Parte fonda­mentale del suo lavoro con il gruppo di Fisica Atomica è stata la realizzazione di una replica dell’esperimento di Thomson, che permise al celebre scienziato inglese di scoprire l’elettrone e calcolare il rapporto tra la carica e la massa di questa par­ticella fondamentale.

Durante gli anni del liceo, ha approfondito la sua passione per la programmazione frequentando uno stage presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Genova e partecipando ad un corso introduttivo or­ganizzato all’interno del suo istituto.

Dal 2016 lavora come tutor privata di matematica e fisica. Un’esperienza che le ha insegnato ad approfondire i concetti per essere in grado di spiegarli agli altri e che ha suscitato in lei la passione per la divulgazione.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato a partecipare può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Goo­gle (clicca QUI).

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente (clicca QUI).