Alessandria: PifPaf Racing Team al Campionato Italiano Velocità Junior a Cervia

Due giovanissimi genovesi in evidenza al CIV (Campionato Italiano di Velocità) Junior che si è svolto l’11 aprile al Happy Valley Kart a Cervia, Filippo Balestrero e Francesco Benzi.

Balestrero si è classificato 4^ di giornata; Benzi ha registrato il miglior tempo sul bagnato, recuperando sei posizioni, precedentemente perse a causa di una caduta in prima curva.

Tanta grinta e determinazione per i due piloti seguiti dal PifPaf Racing Team, che esordivano proprio in quell’occasione ad una gara nazionale dopo tanto allenamento in Pista Alessandria, portandosi a casa un ottimo risultato.