Campomenosi (Lega): 'da Messina (Assarmatori) contributo fondamentale alle discussione sui carburanti alternativi, oggi a Bruxelles'

“Questa mattina alla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo c’era un po’ più di Italia (e di Genova), perché il Presidente di Assarmatori Stefano Messina è intervenuto come relatore ad un’audizione pubblica sull’uso dei carburanti alternativi nel settore dei trasporti, trattando delle sfide e delle prospettive future del settore marittimo che il tema solleva.

Nelle istituzioni europee dove il furore ideologico di certi gruppi politici rende spesso impossibile guardare alla realtà con pragmatismo e spirito critico, la voce di chi fa impresa e conosce profondamente il proprio settore porta un contributo fondamentale alla discussione, da tenere in considerazione e valorizzare.

Gas Naturale Liquefatto (LNG), ricerca e sviluppo tecnologico nel settore marittimo, obiettivo zero emissioni sono tutti fattori da coordinare in modo compatibile con l’esigenza di garantire competitività e crescita ai nostri settori strategici. L’Europa non può vincere le sfide globali senza guardare al mare e all’importanza dei suoi traffici”.

Lo ha dichiarato attraverso i suoi profili social l’Eurodeputato Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo e membro, tra le altre, della Commissione Trasporti e Turismo dell’Eurocamera.