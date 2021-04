Fratelli d'Italia si riunisce in un flash mob ad Albenga: "Difendiamo il commercio!"

Commenta il responsabile dipartimento Rapporti con il Commercio Antonio Piccione: “Oggi tutto il comparto del commercio è in ginocchio e il motivo principale non è solo il covid, ma anche l’incompetenza di governi incapaci di dare linee guida certe per le riaperture. A questo poi si aggiungono le promesse di ristori inadeguati arrivati in ritardo, per non parlare poi della cassa integrazione a intermittenza".