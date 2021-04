Piaggio Aerospace, Mai (Lega): "Nuovo contratto da 35 milioni: rinforzate le garanzie per il mantenimento dei posti di lavoro"

“A pochi giorni dall’annuncio della vendita di un velivolo P 180 a un cliente statunitense è arrivata un’altra buona notizia per l’occupazione in Liguria. Si tratta del nuovo contratto del valore di 35 milioni di euro (di cui 3,5 milioni per prestazioni opzionali) sottoscritto con il Ministero della Difesa per la manutenzione dei propulsori Rolls-Royce GEM MK1004, montati sugli elicotteri Mangusta in dotazione all’Esercito Italiano. In tal senso, ringrazio il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli per l’impegno dimostrato, anche nei confronti del nostro territorio. Con questo contratto si rafforzano le garanzie per il mantenimento dei circa 930 posti di lavoro, tra Villanova d’Albenga e Sestri Ponente, che la Lega ha chiesto formalmente, tramite un ordine del giorno depositato la scorsa settimana in Regione Liguria, in vista della procedura di vendita di Piaggio Aerospace. Un’azienda strategica ad altissima tecnologia che è un orgoglio nazionale e merita grande rispetto per la storia e lo sviluppo che ha rappresentato per il nostro territorio. E’ quindi importante che l’attuale Governo creda nelle eccellenze italiane come Piaggio Aero, dopo che troppo spesso è stata dimenticata e illusa dai precedenti Governi”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).