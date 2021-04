Riapertura del PPI di Cairo, Di Sapia (PD): "Non strumentalizziamo, siamo tutti cairesi"

Cairo Civica e Democratica ha depositato una richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale, per discutere della riapertura del Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Cairo, annunciata da Regione, Asl e Comune per la fine di marzo e per l'ennesima volta rinviata a data da destinarsi (leggi QUI). Quello che viene proposto è la votazione di una mozione che impegna il sindaco ad attivarsi per avere finalmente una data certa.