Riaperture, per il sottosegretario Costa vicino il traguardo: "A fine aprile potrebbero esserci le condizioni"

"D'altronde se siamo convinti del nostro piano vaccinale dobbiamo essere consapevoli che ogni giorno, prosegue Costa, lo scenario cambia perché aumenta il numero dei vaccinati. Bar, ristoranti all'aperto con distanziamento e con delle regole, penso che su questi settori una risposta si debba dare, il nostro Paese deve ripartire. E poi è necessario programmare anche le riaperture per tutte quelle realtà a cui serve più tempo per ripartire e devono saperlo oggi per pianificare al meglio, mi riferisco alle fiere e al settore del turismo. Non possiamo attendere ancora. C'è bisogno di un vero piano delle riaperture per dare quella discontinuità che abbiamo dato al piano vaccinale, conclude, ma che non abbiamo ancora dato alle riaperture ed oggi ci sono le condizioni".