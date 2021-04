Amici del San Giacomo di Savona, eletto il nuovo consiglio direttivo: Michele Salvatore confermato come presidente

Nuovo consiglio direttivo in carica per il triennio 2021 - 2024 per gli Amici del San Giacomo di Savona.

Membri effettivi (in ordine alfabetico): Fabio Cecchini, Gabriele Cordì, Ruggero De Gregori, Simone Giadresco, Giorgio Garassino, Luigi Madama, Gianpaolo Minuti, Romilda Saggini, Michele Salvatore.

Il 6 aprile nel primo consiglio direttivo sono state elette le cariche sociali:

Presidente: Michele Salvatore

Vice Presidente: Romilda Saggini

Vice Presidente: Gabriele Cordì

Tesoriere: Giorgio Garassino

Segretario: Simone Giadresco

"Tutto il consiglio ringrazia per il duro lavoro, per le battaglie, la disponibilità e la saggezza Ezio Filippi che si ritira dall'associazione ma continuerà ad aiutarci. Ringraziamo anche Teresa De Leo e Francesco Sanguineti esperto che continuerà ad aiutarci con pareri scientifici collaborando con noi".