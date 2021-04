Alassio, il circolo di Fratelli d'Italia soddisfatto per il ritorno di Rocco Invernizzi tra le fila dell'amministrazione

"Il Circolo Fratelli di Italia Alassio Baia del Sole apprende con soddisfazione il rientro di Rocco Invernizzi quale assessore nella Giunta Comunale. Dopo una lunga battaglia legale, ha finalmente ottenuto il ruolo che aveva lasciato quasi due anni fa, ottenendo nuovi incarichi molto importanti a livello amministrativo. Questa buona notizia si aggiunge al passaggio dell’avvocato Franca Giannotta (sempre appartenente al Circolo FDI) dai Lavori Pubblici alle Politiche Sociali, altro incarico fondamentale per il nostro partito, ruolo che siamo certi, svolgerà con lo stesso impegno e dedizione profuso sino a oggi". Così Andrea Gervasoni, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Alassio - Baia del Sole.

"Concludo ricordando la crescita del nostro partito a livello nazionale e conseguentemente del nostro Circolo, che già nei primi mesi dell’anno ha visto un considerevole aumento dei tesserati - aggiunge Gervasoni - Il nostro Circolo sta lavorando su numerosi argomenti, tra tutti, quello della sicurezza e del sostegno alle categorie della nostra amata Alassio. Nella certezza che le nostre proposte, ora, vengano ancor di più ascoltate, speriamo di poter consentire, al tessuto economico-ricettivo alassino, di lavorare in maniera più serena, anche e soprattutto nell’ottica di questa stagione estiva, ormai alle porte. Ci auguriamo che tanti turisti scelgano la nostra città, non solo per la bellezza del nostro territorio ma perché’ potranno sentirsi più tutelati e protetti".