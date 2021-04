I primi passi nel mondo Bitcoin

Ci sono molte cose che un nuovo investitore di Bitcoin deve sapere prima di iniziare questo tipo di attività e queste cose riguardano i portafogli digitali, i collegamenti ai conti bancari per lo scambio di criptovaluta, i Bitcoin bots e altro ancora.

In questo articolo vedremo quindi i primi e principali passaggi per effettuare investimenti in Bitcoin.

Portafogli Bitcoin

Il primo passo per investire in Bitcoin è ottenere un portafoglio Bitcoin. Un portafoglio Bitcoin è un portafoglio digitale che archivia virtualmente il Bitcoin e tiene traccia di tutte le transazioni. Esistono molti tipi diversi di portafogli Bitcoin e l'utente può scegliere uno in base alle proprie esigenze.

I due principali tipi di portafogli Bitcoin sono i portafogli hardware e software. I portafogli software sono simili alle applicazioni mobili che vengono collegate al conto bancario dell'utente. Coinbase è uno dei portafogli software più conosciuti. I portafogli hardware sono simili ai portafogli tradizionali ma sono noti per essere più sicuri e protetti poiché sono offline. I migliori tipi di portafogli hardware sono Ledger e Trezor .

Collega il portafoglio a un conto bancario

L'utente deve poi collegare il proprio portafoglio a una carta di debito/credito e a un conto bancario per acquistare Bitcoin. Questi metodi per effettuare pagamenti svolgono funzioni simili. Le transazioni effettuate utilizzando il conto bancario di solito richiedono più di quattro giorni per i nuovi investitori. Ma una volta che l'utente collega il proprio conto bancario al portafoglio Bitcoin, questo può facilmente acquistare o vendere Bitcoin.

Per quanto riguarda le carte di debito/credito, il loro pregio è quello di consentire di acquistare i Bitcoin all'istante. Lo svantaggio principale dell'utilizzo di carte di debito/credito è però che queste non ne consentono la vendita né il deposito sui conti bancari.

Bitcoin Exchange

I Bitcoin Exchange sono dei luoghi online in cui è possibile scambiare Bitcoin e valute tradizionali (come lo scambio di Bitcoin per Dollari o Euro). I vari Bitcoin Exchange si differenziano in termini di affidabilità, commissioni di elaborazione, criptovalute disponibili, tassi di cambio, reputazione e sicurezza per il trading. L'utente deve fare una ricerca adeguata ed una attenta valutazione prima di utilizzare un Bitcoin Exchange per effettuare i suoi scambi.

Bitcoin Robots

I robot di trading di criptovaluta sono programmi progettati per automatizzare il trading di asset di criptovaluta per tuo conto. Nello scenario tipico, tu (investitore / trader) devi semplicemente scegliere quale criptovaluta acquistare o vendere e a che ora. Dovresti sempre prestare attenzione alle statistiche di mercato che svolgono un ruolo cruciale nella pratica del trading.

I robot per il trading di Bitcoin possono facilmente automatizzare l'analisi e l'interpretazione delle statistiche di mercato per questa criptovaluta. Possono raccogliere dati di mercato, interpretarli, calcolare il potenziale rischio ed eseguire acquisto e vendita di asset per questa criptovaluta. Ad esempio, puoi configurare un bot di criptovaluta per acquistare più Bitcoin quando il prezzo BTC scende al di sotto di un limite da te specificato.