Socage World: una strategia di consolidamento internazionale

Socage sta attualmente vivendo una fase di evoluzione digitale e il suo primo obiettivo, come chiara vocazione dell'azienda, è quello di soddisfare i clienti e rendere i suoi prodotti disponibili per tutte le esigenze di lavoro in quota. Il secondo obiettivo invece, legato all’ampliamento della strategia di marketing, è quello di posizionare, stabilire e riaffermare Socage a livello globale.

Socage, pertanto, nella sua costante ricerca di continua crescita e con una proiezione verso il futuro, sta esplorando nuovi orizzonti tecnologici per aumentare la sua notorietà in tutto il mondo e soddisfare le mutevoli esigenze dei suoi clienti che lavorano in quota, al fine di generare strumenti che facilitino una comunicazione duratura.

È in questo modo che Socage, punto di riferimento nella produzione e vendita mondiale di piattaforme aeree autocarrate , si consolida e si riafferma positivamente a livello globale con la creazione del nuovo portale Socage World nell'ambito di un ambizioso progetto per aumentare l'impatto della presenza online dell'azienda per i clienti, i media e le possibili collaborazioni con futuri partner.

Socageworld.com, il nuovo sito web dell’universo Socage, mira a offrire agli utenti un'esperienza agile, innovativa ed efficiente su scala globale, come hub di connettività per le varie filiali e la rete di distributori dell'azienda.

Il sito web Socage World , oltre a fornire informazioni su prodotti e servizi,offre una panoramica dei quarant’anni di esperienza e riflette il suo spirito d'avanguardia al servizio dei suoi clienti, consolidandola nel mercato internazionale e sottolineando le sue qualità differenzianti rispetto ai suoi concorrenti.

Attraverso Socage World, una piattaforma web a misura di consumatore, l'azienda ottimizza l'esperienza dell'utente riconoscendone la geolocalizzazione e indirizzandolo alla filiale Socage in base alla sua posizione e alla corrispondente lingua.

In questa nuova era, Socage dimostra ancora una volta l'incessante ricerca della creazione di obiettivi diversi per essere un’azienda all’avanguardia, sempre più efficiente al fine di soddisfare le esigenze dei suoi clienti.