Gaglioti: "La sanità fa acqua da tutte le parti. Non si muore solo di Covid"

"Oramai in Italia non si parla altro che di Covid con una sanità che fa acqua da tutte le parti". Queste le considerazioni di Saverio Gaglioti, portavoce delle liste civiche "Aria nuova Per Albenga" e "Solo per Albenga"

"In questi giorni mi è capitato di parlare con un amico che mi ha detto che per un elettrocardiogramma deve attendere sei mesi. E' incredibile. Una visita che durerà si e no 10 minuti, viene programmata con sei mesi di distanza. Praticamente uno può morire, oppure andare privatamente pagando dalle 100 alle 200 euro. Per chi può permetterselo, chi non può invece, deve solo pregare".

"Questo perché ormai il disegno è chiaro. Si vuole privatizzare tutta la sanità e in questo mondo, vivrà soltanto chi potrà permettersi di pagare le visite. Che brutta storia. Poi si va negli ospedali e troviamo grandi dottori e specialisti che durante il giorno si cambiano il camice in continuazione passando dall'incarico pubblico a quello privato".

"Ci vorrebbe il coraggio e la visione di regolamentare la situazione. Chi lavora presso un'azienda pubblica non può farlo anche privatamente. Solo cosi le cose potrebbero cambiare. Chi indossa un camice in veste pubblica deve fare gli interessi della sanità pubblica, senza 'costringere' i cittadini a recarsi presso gli studi privati dove il guadagno personale è maggiore".

"Abbiamo davvero toccato il fondo. Se la sanità venisse privatizzata, quale sarebbe l'utilità di tutti quei politici che dovrebbero governare per tutelare la salute dei cittadini? Semplice, solo a garantirsi lo stipendio - conclude - Io spero davvero di cuore che si risolva il problema generale sulla sanità perché potrebbe davvero accadere una rivoluzione con gravi conseguenze per il paese".