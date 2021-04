Lavori sull'Aurelia: Anas presenta il dettaglio delle opere a Capo Mele e Capo Noli

Lo scorso 14 aprile su richiesta di Anas, la Prefettura di Savona ha promosso un incontro in videoconferenza tra Anas, gli enti territoriali, le Associazioni interessate e le Forze dell’Ordine per illustrare gli interventi lungo la statale 1 "Via Aurelia" in provincia di Savona, progettati da Anas al fine attuare misure di contenimento idrogeologico con l’obiettivo di ridurre al minimo le chiusure nel periodo invernale.

"I relativi cantieri, che prenderanno avvio la prossima settimana, sono stati studiati con un cronoprogramma attento alle esigenze del territorio prevedendo le riaperture nel massimo della stagione turistica" assicura Anas in una nota.

In particolare, i lavori sono previsti in tre delle quattro gallerie di Capo Mele e consistono nell’esecuzione del ripristino degli strati corticali di calcestruzzo delle gallerie artificiali, la sostituzione della ringhiera metallica posta sul marciapiede, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta e nella realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque della soletta dalla galleria artificiale.

Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

La prima fase degli interventi è prevista fino al 23 giugno e interesserà la galleria di maggiore lunghezza pari a 226 m. Nel periodo successivo e fino alla fine di agosto saranno eseguiti gli interventi al di fuori della sede stradale.

Per ridurre i disagi per il pubblico transito e non penalizzare la stagione turistica, l’impresa alla quale Anas ha affidato l’esecuzione dei lavori avrà una squadra che effettuerà, se necessario, la gestione del senso unico alternato con movieri. "Come concordato con i Comuni, non appena saranno rimosse le limitazioni agli spostamenti in vigore a causa dell’emergenza sanitaria, sarà concordato con le locali Polizie Municipali l’orario di presidio durante i fine settimana" aggiunge l'ente.

I lavori riprenderanno lunedì 13 settembre sempre con l’istituzione di senso unico alternato con impianto semaforico e il lavoro interesserà entrambe le gallerie artificiali e saranno messe in atto le medesime procedura per ridurre i disagi per il pubblico transito. Il termine di ultimazione dei lavori è previsto per la fine di novembre 2021. Su questo cantiere non è prevista alcuna interruzione totale della circolazione.

Per quanto riguarda i lavori in località Capo Noli, Anas ha in programma l’esecuzione di interventi di consolidamento della scarpata posta a monte della statale mediante la rimozione di vecchia rete esistente, la posa di nuova rete zincata e in alcuni tratti la posa in opera di nuove barriere paramassi ad alto assorbimento di energia.

Questo intervento costituisce una priorità per garantire la sicurezza della circolazione stradale e incolumità pubblica.

Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico in vigore dalle ore 8 alle ore 18, rimosso durante il periodo notturno e nei fine settimana.

Il primo periodo degli interventi è previsto dal 19 aprile a giovedì 29 luglio. I lavori riprenderanno lunedì 13 settembre, sempre con senso unico alternato e con le stesse modalità del primo periodo, per terminare venerdì 15 ottobre.

Da lunedì 18 ottobre e fino al 22 dicembre sarà necessario eseguire i lavori chiudendo la Statale dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Durante la notte e nei fine settimana la Strada sarà regolarmente aperta al traffico con doppio senso di marcia.

Durante il periodo di chiusura (solo diurna) previsto dopo l'estate e per un periodo di circa 2 mesi sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e in caso di necessità la chiusura sarà rimossa rapidamente.

Nel corso della videoconferenza, i partecipanti pur comprendendo i disagi per la circolazione stradale, tenuto conto dell’importanza dei lavori hanno espresso parere favorevole all’esecuzione degli interventi così come sono stati proposti da Anas.

"Anas, inoltre, opera in piena sinergia con società Autostrade e si provvederà ad una programmazione con chiusure alternate delle arterie stradali" comunica la società gestrice della rete stradale nazionale.