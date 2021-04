Tensioni politiche tra USA e Russia, Albenga sorvolata dai caccia americani con i loro "bang" supersonici

Due “bang” supersonici, uno nella tarda mattinata di ieri, un altro in serata, percepiti distintamente su Albenga ma la cui eco si è sparsa dalle coste di Loano fino a tutto l’entroterra ingauno, arrivando fino a Pieve di Teco.

I passaggi non sono stati visibili a occhio nudo a causa del cielo nuvoloso e delle varie perturbazioni della giornata di ieri, ma sono avvenuti talmente a bassa quota da far vibrare le finestre delle case e spaventare gli animali domestici.

La Liguria è sempre stata inserita nei “corridoi supersonici” adoperati per i test delle forze armate e delle grandi aziende aerospaziali del Nord Italia. Ma stavolta la vicenda è differente.

A superare la barriera del suono sui cieli liguri, infatti, sarebbero stati due aerei da combattimento dell’US Air Force in transito dalla base americana di Lakenheath, il principale tra i circa 30 presìdi USAF in Gran Bretagna, equipaggiata con caccia F-15C Eagle, verso l’Est Europeo.

Dal mese di aprile, infatti, è iniziato un nuovo “braccio di ferro” tra la Washington del neo-eletto Joe Biden e la Mosca di Putin che vede le zone della Crimea e del Mar Nero come teatro degli attriti. Massiccio il blocco navale messo in atto nelle acque del Mar Nero dalla flotta USA, mentre a livello aereo si registrano sull’Ucraina transiti sempre più fitti e frequenti di aerei da trasporto pesanti, elicotteri e aeromobili da ricognizione senza pilota (droni).

Ma a trovare il collegamento tra le tensioni ucraine e i “bang” a bassa quota sulle rotte ingaune è un fotoreporter albenganese, Marco Gafarelli, che ci spiega: “Il mio lavoro in molteplici settori del mondo dell’informazione mi ha portato a entrare in contatto e a stringere rapporti di reciproca fiducia e amicizia con persone che vivono in tutto il Pianeta. I miei contatti in Ucraina mi hanno spiegato che ciò a cui stanno assistendo è a dir poco inquietante”.

In un atto, trascritto dal cirillico, giunto nelle mani di Gafarelli si legge: “Aerei hanno sorvolato le nostre città per cinque ore. Dopo il loro passaggio il cielo si è rannuvolato, le temperature sono calate bruscamente, gli occhi prudono e lacrimano. Siamo molto preoccupati”.

Aggiunge Gafarelli: “Sui media internazionali circolano anche fake news relative a presunti ‘esodi’ da Donetsk per paura di ipotetici attacchi da parte dei separatisti ucraini filo-russi. La stessa strategia messa in atto a livello internazionale dagli USA sulle presunte armi di distruzione di massa di Saddam Hussein per destituire il dittatore iracheno”.

Conclude Gafarelli: “Le tensioni tra USA e Russia non portano mai a niente di buono. I movimenti di armamenti e apparecchiature in atto sono massicci, speriamo che non siano il prodromo di una terza guerra mondiale”.