Albenga, domenica torna il mercato dell'usato organizzato dal Centro Aiuto Vita ingauno

Riprende domenica, dalle ore 9 alle 17, l'appuntamento tradizionale con il mercatino dell'usato organizzato dal Centro Aiuto Vita ingauno, in piazza del Popolo, ad Albenga. Un punto di riferimento oramai da anni, per trovare tantissime occasioni di abbigliamento nuovo ed usato, che soddisfino tutte le esigenze e ogni gusto.

In esposizione saranno presenti vestiti per adulti, che spaziano dai jeans alle scarpe, dai cappotti ai cappelli, passando per borse, sciarpe, foulard e accessori come valige, cinture, cappelli, guanti.

E ancora bigiotteria quali anelli, collane, orecchini, pendenti, spille e poi orologi, portafogli e occhiali. Tutto rigorosamente selezionato a seconda delle stagioni e trattato secondo procedure di attenta sanificazione.

Le offerte raccolte, a fronte della distribuzione della merce donata da tanti benefattori, verrà destinato all'acquisto di pannolini, latte in polvere ed omogeneizzati per aiutare le tante mamme in difficoltà economica alle prese con la crescita dei bimbi.