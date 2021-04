Cosa dicono le stelle: l'oroscopo di Corinne dal 16 al 23 aprile

Ariete: anche se state facendo buon viso a cattivo gioco qualcosa turba la quiete e la vostra è unicamente una calma apparente visto che basterà un nonnulla ad innervosirvi e mandarvi fuori dei gangheri. Oltretutto la settimana appare essere abbastanza impegnativa al punto di giungere a sabato piuttosto sfusi così come scoprirete casualmente che qualcuno vi ha tenuto nascosto qualcosa. Gli sbalzi di temperatura favoriranno allergie o acciacchi stagionali.

Toro: una molteplicità di incombenze e responsabilità bussano alla porta di questa bislacca Primavera rendendo arduo programmarvi adeguatamente ma da impareggiabili testoni ce la farete indipendentemente da qualche contrattempo atto a sbucare all’ultimo momento. Lo stress alimentato da questo difficile momento favorirà sonnolenza, somatizzazioni e una voglia di evasione soffocata da normative pressanti. Fattibili dei contatti con dottori o enti sanitari.

Gemelli: un po’ giù di carreggiata tenderete a vedere tutto nero e a non capacitarvi di un insieme di cose preposto a rallentare sia gli affari che altri settori per voi importanti compreso quello della socialità, degli affetti e delle amicizie. Ma vedrete che in lassi temporali non lontanissimi riprenderete in mano le redini della vostra esistenza recuperando, anche se solo parzialmente, ciò che avevate perduto… L’ importante ora è pensare alla salute e alle persone a cui volete bene!

Cancro: avrete talmente tante di quelle faccende da sbrigare dal non accorgervi neppure di tutto il caos generale anche se, ad essere sinceri, una spina nel fianco concernente una questione operativa, materiale, familiare o strettamente personale, continua a turbare Una novella vi coglierà alla sprovvista e col partner nasceranno discussioni per un modo diverso di concepire talune concezioni. Domenica, usando le dovute precauzioni, concedetevi una solinga passeggiata.

Leone: trafelati ed indaffarati non avrete requie e per strano possa sembrare la noia sarà un optional nel corso di giornate a dir poco anormali così come porterà delle novità questo primo quarto di Luna che il 20 aprile si forma nella vostra costellazione e starà a voi accoglierle doverosamente senza andare nel pallone… Se l’opposizione di Saturno vi rende straniti il sestile di Giove offrirà la spinta necessaria al fine di mutare un pochettino ciò che non aggrada.

Vergine: con Giove che guarda di cagnesco gli intoppi abbondano quasi un ingiurioso folletto di sollazzasse a sparpagliare sul quotidiano cammino qualche dolente sassolino ma facendo leva sulle celate risorse porterete a buon fine ciò che vi eravate prefissati alla faccia del virus e di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Se dovete riscuotere dei soldini sappiate che arriveranno in ritardo mentre una donna darà filo da torcere. Tra giovedì e martedì accadranno fatti strani.

Bilancia: basterebbe un abbraccio a rinfrancarvi in quanto di pazienza ne avete in abbondanza ma ciò che manca è quella tenerezza, quelle salubri risate in compagnia e i giretti a cui eravate abituati prima di venir a casa semi segregati… Cercate comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno confidando in un’estate sicuramente migliore. Dal punto di vista materiale occhio a non farvi infinocchiare e in ambito privato date spazio alla fantasia e rinforzate un rapporto in fase calante.

Scorpione: prima di prendervi per fessi bisogna fare i conti con il vostro rinomato pungiglione: rammentatelo elegantemente a chiunque non ispiri fiducia o tramite giri di parole tenti di tirare l’acqua al proprio mulino. Negli adiacenti dì dovrete far quadrare dei conti, sistemare scartoffie, aiutare qualcheduno, reclamare un diritto e contattare chi non vedevate da parecchio tempo. Delle passeggere nubi offuscheranno il cielo dei sentimenti o degli amori nascenti.

Sagittario: essere in pace con se stessi è già una gran cosa ma farsi rispettare rendesi basilare soprattutto se un enigmatico personaggio continua a comportarsi malamente: rammentatelo quantunque riscontraste, nel suddetto, una mancata sincerità o una palese falsità. Nel contempo da figlioli o genitori sopraggiungeranno delle comunicazioni atte a stupire ed allettare. Posteriori variazioni spetteranno l’attività, la casa, le riscossioni e le interpersonali relazioni. Sabato strampalato.

Capricorno: tra un sospiro e un respiro tirerete avanti alla bell’e meglio in perenne attesa della maturazione di eventi che per il momento rimangono in una posizione di stallo restando però maluccio di fronte ad un’affermazione reputata ledente per la vostra dignità. Qualche nativo sistemerà delle cosine all’interno dell’abitazione altri invece spenderanno dei soldi per un acquisto indispensabile. Nel week end abbandonatevi ai piaceri mangerecci e fate un giretto.

Acquario: quel che non succede in mesi si materializza in un battibaleno come appunto capiterà a chi ha atteso trepidamente una chiamata, una risposta o la risoluzione di un tormentone. Imbastirete inoltre delle virtuali conoscenze o deciderete di punto in bianco di chiudere un annoso capitolo a favore di novelline esperienze. Un corruccio proverrà invece dal contegno di un essere indegno o dal latitante benessere di un componente del nucleo familiare.

Pesci: con la quadratura di Marte che già da un po’ importuna non sarà facilissimo inquadrare situazioni complesse o riuscire in un sospirato intento causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. Gli ottimisti e i menefreghisti vivranno sicuramente meglio mentre i sensibili e gli emotivi se la prenderanno per niente ingigantendo problematiche risolvibili. Attenti a non smarrire carte o documenti e a non spaccare involontariamente dei fragili oggetti. Domenica singolare.