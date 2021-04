Vaccini, i medici di famiglia vaccineranno negli hub la fascia 60-79 anni: pronto a tornare in ballo il Palazzetto di Varazze

La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale non firmerà il nuovo accordo con la Regione. La giornata di ieri doveva essere decisiva ma la tensione tra l'Asl3 e il sindacato dei medici di famiglia si è fatta sentire, stoppando per il momento l'accordo.

Non è in dubbio il fatto che i camici bianchi non prenoteranno più i propri pazienti ma vaccineranno tutti solamente con AstraZeneca negli hub territoriali dai 60 ai 79 anni.

"Stiamo ancora limando gli ultimi dettagli dell'addendum che li vede impegnati a vaccinare d'ora in poi nei distretti sulla base di un'organizzazione dettata dalle agende delle aziende sanitarie. Ci sono ancora sfumature tecniche, due sindacati hanno già firmato l'accordo di massima" ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti.

A parte il caso dei medici di Genova con l'azienda sanitaria genovese nelle altre province non dovrebbero esserci problemi.

"Utilizzeremo i centri vaccinali messi a disposizione dell'Asl2 - ha spiegato Angelo Tersidio, segretario provinciale della Fimmg - oltre a quelli già presenti a Savona, Albenga, Borghetto e Millesimo, i medici di Varazze ne apriranno un altro in accordo probabilmente con il comune e l'Asl2".

Potrebbe quindi ritornare in ballo il Palazzetto dello Sport che era stato utilizzato solo per una giornata lo scorso 26 marzo per vaccinare con Moderna gli over 80 e gli ultravulnerabili che si erano prenotati tramite l'agenda del sindaco. L'hub è particolarmente atteso soprattutto dai cittadini del levante savonese. Da Albisola passando per Stella, Celle e naturalmente i varazzini.

I centri salute diventeranno una sorta di studio medico privato dove tramite un'agenda prenoteranno i pazienti. Via libera a Finale, Pietra e Alassio ma non da Cairo, i medici infatti vaccineranno nell'hub di Millesimo.