E' stato lanciato l'allarme intorno alle 9.30 per un incidente avvenuto a Vado Ligure e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Immediato l'intervento della Croce Rossa di Vado, dell'automedica del 118 e dei vigili del fuoco per un auto che avrebbe perso il controllo e si sarebbe cappottata nella frazione di Sant'Ermete in via Pertinace.

La persona coinvolta è stata trasportata con lievi ferite in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.