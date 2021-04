Alassio, svelati nomi dei 12 finalisti del Premio "Un Autore per l'Europa"

Svelati nomi dei 12 finalisti del Premio «Un Autore per l'Europa», l'evento inserito nell'ambito della terza dedizione del «Festival della Cultura» di Alassio che avrà come testimoniai Neri Marcoré.

Per «Un Autore per l'Europa» è prevista una selezione che vede sette scrittrici e cinque scrittori contendersi l'ingresso nella cinquina finale che verrà decretata nel corso del mese di maggio. Si tratta di Silvia Avallone «Un'amicizia» (Rizzoli), Daria Bignardi «Oggi faccio azzurro» (Mondadori), Serena Dandini «La vasca del Feirer» (Einaudi), Paolo Di Stefano «Noi» (Bompiani), Lisa Ginzburg «Cara pace» (Ponte alle grazie), Nicola Lagioia «La città dei vivi» (Einaudi), Antonio Manzini «Gli ultimi giorni di quiete» (Sellerio), Paolo Milone «L'arte di legare le persone» (Einaudi), Michele Mozzati «Quel blu di Genova» (La nave di Teseo+), Romana Petri «Cuore di furia» (Marsilio), Francesca Serafini «Tre madri» (La nave di Teseo), Ilaria Tuti «Fiore di roccia» (Longanesi).

La presentazione del «Festival della Cultura» e della 27^ edizione del Premio «Un Autore per l'Europa» è in programma, in diretta streaming, giovedì 6 maggio alle 16.30 dalla Sala Consiliare del Comune.