Andora, sarà il vescovo Borghetti ad aprire il Giubileo dei 350 anni dall'apparizione della Vergine Maria a Rollo

Andora, domenica 18 aprile, apre il Giubileo dei 350 anni dall'apparizione della Vergine Maria a Rollo, caratteristico borgo panoramico andorese. Alle ore 15.30, il vescovo Monsignor Guglielmo Borghetti sarà a Rollo sui luoghi dell'apparizione per un momento di preghiera.

Saranno presenti anche il sindaco di Andora Mauro Demichelis e i rappresentanti del Comitato per il Giubileo.

Don Emanuele Daniel sta predisponendo affinché sia acceso un fascio luminoso che dalla parrocchia di Santa Matilde, al centro di Andora, punterà verso il sentiero che da Rollo prosegue verso San Giovanni dove avvenne l'apparizione. Parrocchia, Comitato e Comune di Andora, in particolare l'assessore Maria Teresa Nasi che ha riportato l'attenzione della comunità sull'episodio che sul posto è ricordato da una targa, stanno organizzando una serie di eventi che si svolgeranno per tutto il periodo del Giubileo che durerà più di un anno.

In questo luogo si dice che venne posta una colonna con la statua di Maria.

"Oggi c'è una targa che ricorda l'apparizione della Vergine Maria - spiega l'assessore alla cultura Maria Teresa Nasi che ha ricostruito l'episodio per la rassegna "Storie Andoresi" e che è nel comitato per il Giubileo presieduto da Gian Piero Salati - Quando ho ricostruito la storia delle cappelle di Andora, ho riscoperto notizie di questa apparizione di cui c'è anche un affresco a ricordo nella chiesa di Madonna della Rovere di San Bartolomeo al Mare. Il luogo è suggestivo e stiamo organizzando una serie di iniziative, fra cui un evento all'alba e uno in notturna, che, pandemia permettendo, saranno programmate questa estate e nel corso dell'anno".