Nuova ambulanza per la Croce Verde di Finalborgo: "Orgogliosi di questo volontariato. Ci saremo sempre" (VIDEO)

Questa mattina la Croce Verde di Finalborgo ha inaugurato una nuova ambulanza.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza della cittadinanza, delle altre pubbliche assistenze e dei militi e di Don Canneto e Padre Attanasio che hanno impartito la benedizione al mezzo di soccorso.

"La nostra piccola ma orgogliosa Pubblica Assistenza si è sempre basata e sempre di baserà sul volontariato. Volontariato che si basa a sua volta sulla solidarietà che spinge alcune persone, che hanno voglia, tempo e capacità di mettersi a disposizione della collettività a cui appartengono per aiutare, in campo sanitario, chi ha più bisogno. Le Pubbliche Assistenze, proseguono questo cammino solidaristico in un settore in cui lo stato non riesce ad arrivare. Ne direttamente ne attraverso i privati" spiegano dalla Croce Verde finalese.

"Noi oggi siamo sotto gli occhi di tutti. Ma noi c'eravamo ieri, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Alle istituzioni il compito di non permettere la distruzione di questi valori, a noi l'arduo compito di passarli alle nuove generazioni. Domani inauguriamo un'ambulanza frutto del lavoro dei militi e dei dipendenti, ma anche dei soci e degli amici che ci aiutano annualmente nelle sagre e che ci fanno comunque sentire spesso la loro vicinanza; così come i commercianti di Finalborgo, che, pur senza fare nomi per non rischiare di dimenticarmi qualcuno, nell'ultimo anno hanno trovato modo di testimoniarci il loro affetto. Grazie davvero per l'affetto che ci avete, che ci state dimostrando" proseguono.

"La nostra popolazione di riferimento ha bisogno di noi almeno quanto noi abbiamo bisogno di loro. Al termine del mio mandato come presidente, dico in ultimo ai Militi ed ai Dirigenti della mia Pubblica Assistenza che con me hanno condiviso questi ultimi tre, quattro anni, un grandissimo grazie. Grazie veramente di cuore" spiega il presidente Claudio Massirio.

"Quello che abbiamo passato a febbraio e marzo dello scorso anno è stato folle; folle ed incredibile; perché anche ad un passo dalla temporanea chiusura per mancanza dei dispositivi di protezione individuale, c'era chi mi spronava a non mollare. E abbiamo tenuto. Il nostro volontariato ha dato dimostrazione di forza e compattezza e nessuno è stato lasciato indietro. Siate tutti orgogliosi di questo. Siate sempre orgogliosi di questo volontariato perché quello che facciamo noi pochi sono disposti a farlo" conclude Massirio.