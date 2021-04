Dentista e vaccinatore: il contributo di una categoria alla sicurezza di tutti

Cari Lettori, Sembra il titolo di un film con Richard Gere… ma è una realtà:

le misure approvate per farci superare la pandemia passano attraverso la vaccinazione di quanta più popolazione possibile in tempi brevi. Per vaccinare così tanta gente in breve tempo è necessario avere, oltre alla quantità opportuna di dosi di vaccino, un numero elevato di persone addette a vaccinare. Per questo motivo sono stati coinvolte anche figure professionali normalmente impegnate in altri settori della salute. Tra queste gli odontoiatri che, come sapete, provengono dalla stessa facoltà dei medici ma hanno seguito uno diverso corso di laurea, atto a fornire loro, dopo la preparazione di base, anche una formazione specifica nel settore di loro competenza.

Gli odontoiatri verranno coinvolti sia nei centri vaccinali che nelle farmacie aderenti al programma vaccinale e, nelle aree in cui ve ne sia necessità, anche nei loro studi privati.

Anche io darò il mio piccolo contributo alla campagna vaccinale e, a partire da fine mese, dedicherò due mezze giornate settimanali a somministrare vaccini presso la farmacia del mio rione (Finalpia). Verranno vaccinate le persone prenotate secondo le apposite liste. Per evitare sprechi è importante che, chi si prenota, in caso di impedimento, dia ne dia comunicazione, per poterlo rimpiazzare e non lasciare dosi inutilizzate. A tale fine verranno create anche delle “liste di attesa” per eventuali rimpiazzi “al volo”.

Questo il mio Salvadente di oggi: se vedrete il vostro dentista intento a somministrare vaccini non allarmatevi: vuol dire che ha a cuore la salute generale della popolazione, oltre a quella orale dei propri pazienti!

