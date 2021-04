2 mila euro per sostenere una famiglia in difficoltà: presentata a Carcare l'iniziativa del Lions club Valbormida

Il Lions club Valbormida con l’intento di aiutare economicamente le famiglie più bisognose della Val Bormida in questo difficile momento pandemico, ha portato avanti un progetto in collaborazione con il Comune di Carcare, nella fattispecie con l’ufficio dei servizi sociali, per l’individuazione di un nucleo famigliare particolarmente in difficoltà nella gestione corrente in relazione alle spese ordinarie riguardanti il pagamento delle bollette di energia elettrica, del gas, dell’acqua.

Il Lions club Valbormida ha deciso di contribuire ad aiutare il nucleo famigliare individuato con una somma totale di 2000,00 Euro per l’intero anno 2021.

Con l’assistenza dei Servizi Sociali la cifra verrà suddivisa nei trimestri dell’anno per il pagamento delle diverse bollette.

“Tale iniziativa denominata 'Adozione Famigliare', maturato all’interno del più ampio progetto Lions sulle 'nuove povertà' causate dall’attuale pandemia Covid-19, vuole appunto aiutare la gestione delle famiglie più bisognose della nostra Valle per il proprio sostentamento sociale in questo terribile momento esistenziale” affermano i referenti zonali del Club Valbormida.

Nel corso di quest’anno da parte del Lions club Valbormida è stata inoltre destinata un’altra significativa somma (circa 4300 Euro) finalizzata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

La presentazione e la parte esecutiva del progetto è avvenuta in un incontro svoltosi ieri presso la Sala Consigliare del Comune di Carcare con la presenza del sindaco Christian De Vecchi e l’assessore ai servizi sociali Dr. Alessandro Ferraro.