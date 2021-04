L'eterna giovinezza, il sorriso è alla base di una vita sana e longeva: protagonisti della terza puntata mercoledì alle 21 la dottoressa Clotilde Austoni e Marco Liorni

More News presenta in anteprima “L’eterna giovinezza: mito o realtà?” - un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle, con la regia di Davide Sordella ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

Il sorriso non ha età. È una frase che si sente spesso dire, ma… è davvero così? Ne parla la dottoressa Clotilde Austoni, odontoiatra, specialista in chirurgia odontostomatologica, che spiega come prendersi cura al meglio della propria salute orale.

A seguire, la giornalista Laura Avalle intervista Marco Liorni, conduttore televisivo di programmi di maggior successo targati Rai, che ci racconta un episodio di quando era ragazzo.