Turismo, la stagione balneare riparte con le linee guida 2020, Scajola: "Importante confronto tra tutte le regioni" (VIDEO)

L'incontro, a cui ne seguirà un altro con i rappresentanti delle categorie è servito per fare il punto della situazione in vista della prossima estate. Scajola ha ricordato che le direttive previste già lo scorso anno erano state adottate dal governo su suggerimento delle regioni, dopo che le stesse avevano ritenuto non sostenibili quelle indicate dall'Inail. “Se fossero state applicate – ha detto Scajola – il 40 per cento degli stabilimenti non avrebbero potuto riaprire”.