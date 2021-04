Celle, il 24 maggio chiude la Banca Popolare di Novara di via dei Poggi: i clienti si trasferiscono a Savona

Da lunedì 24 maggio verrà chiusa la filiale della Banca Popolare di Novara, gruppo Bpm di Celle e si trasferirà a Savona.

Come preannunciato lo scorso febbraio quindi la storica banca di via dei Poggi fra un mese chiuderà i battenti e i clienti si dovranno spostare nella filiale del comune capoluogo.

"Venerdì 21 maggio la filiale resterà chiusa per consentirci di organizzare le operazioni di trasferimento" spiegano dalla banca Bpm.

"L’evoluzione del mercato e delle abitudini dei clienti ha portato gli istituti di credito, tra questi Banco BPM, a ripensare la densità della rete delle filiali. Rimane fermo, naturalmente, il proposito di ridurre al minimo il disagio per i clienti di Celle Ligure, che avranno le indicazioni e i contatti della filiale di riferimento più vicina a loro disposizione per ogni necessità. A questo proposito, inoltre, segnaliamo che la presenza della banca nel Ponente Ligure continua ad essere caratterizzata da capillarità e vicinanza tra le agenzie operative, elementi cui si aggiunge il rafforzamento dei canali per il remote banking e dei servizi digitali disponibili per la clientela" avevano specificato.