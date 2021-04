Confcommercio Savona: con Savon@ppeal le imprese del terziario incontrano le scuole

Mantenere il contatto fra mondo del lavoro e il mondo della scuola. Questo l’imperativo categorico che, malgrado i problemi legati alla pandemia, si è data la Confcommercio di Savona realizzando, anche quest’anno e per la nona edizione, il progetto Savon@ppeal.

Grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ed attraverso l’Ente di Formazione Asfoter, si sono accolte le istanze di tutti gli Istituti scolastici ad indirizzo commerciale e turistico della provincia -I.I.S. Boselli Alberti di Savona, I.S.S. Patetta di Cairo M., I.S.S. Falcone di Loano, I.I.S.S. Giancardi di Alassio, I.S.S.P. Mazzini Da Vinci di Savona e I.I.S. Migliorini di Finale L.- per proseguire la collaborazione finalizzata a:

- sostenere gli studenti nella futura scelta lavorativa fornendo loro conoscenze aggiornate del lavoro nel settore terziario, dell’economia del nostro territorio con le prospettive post Covid,

- portare dentro la scuola la domanda di competenze professionali del commercio e del turismo,

- permettere alle scuole di costruire l’offerta formativa sui fabbisogni reali delle aziende e le effettive opportunità professionali dei giovani.

Le modalità per la realizzazione del progetto sono molto cambiate nell’ultimo anno, gli incontri in classe sono sostituiti dall’utilizzo dell’e-learning. A cura di esperti ed imprenditori del settore si sono realizzati video sulle tematiche relative all’economia del nostro territorio, in particolare nel terziario con riferimento al post Covid. Si affrontano le modalità di inserimento nel mondo del lavoro, la compilazione del curriculum e di come affrontare un colloquio di lavoro. I contenuti sono stati inseriti su una piattaforma con link ad un canale dedicato di You Tube, trasmesso ai docenti referenti. Tutti hanno espresso molto apprezzamento per il materiale fornito, hanno indicato ai loro studenti l’obbligo di visione e valutazione, tramite test di verifica.

“La Confcommercio – dice la responsabile del progetto Annamaria Torterolo- ritiene strategico il rapporto scuola-impresa per la promozione e lo sviluppo occupazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti ormai divenuti portanti dell’economia Savonese, per la creazione di una nuova “cultura” delle modalità di accesso al lavoro che spinga i giovani a non rimanere passivi e che sproni ad un comportamento attivo nella elaborazione di un progetto formativo e professionale“.