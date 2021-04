Radio Onda Ligure 101: intervista ai Ricchi e Poveri, uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo

Anche oggi su Radio Onda Ligure proseguono le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica. Gli ospiti di oggi saranno i Ricchi e Poveri, uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo. Negli anni ’70 e ’80 alcuni dei loro singoli raggiungono la vetta delle classifiche italiane e internazionali.

Partecipano a dodici edizioni del Festival di Sanremo, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”. La band ha da poco pubblicato una nuova versione di Che sarà, il brano che esattamente 50 anni fa fu lanciato al Festival di Sanremo.

Per l’occasione i Ricchi e Poveri, nel nuovo videoclip, si sono ritrovati in studio di registrazione con la partecipazione straordinaria di José Feliciano che, a distanza per la pandemia, si è unito al gruppo per reinterpretare il brano che fa parte del doppio album "Reunion" uscito il 26 febbraio. 21 tracce che racchiudono i grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90 per la prima volta eseguiti dal gruppo nella formazione originaria: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Il progetto è stato realizzato sotto la direzione musicale del maestro Lucio Fabbri, che ha curato il nuovo arrangiamento rivisitando il repertorio degli anni ’70 con sonorità moderne, in grado di recuperare un immaginario che avvicina il pubblico adulto alle nuove generazioni, e i successi degli anni ’80 e ’90, per la prima volta cantati a quattro voci, anziché solo da tre, con un meraviglioso effetto di ensamble.

L'intervista andrà in onda alle 13 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.