Un 'assaggio' di normalità a Pieve di Teco, ritorna il mercato. Gli ambulanti: "Ripartiamo con entusiasmo, il nostro è un servizio essenziale" (FOTO e VIDEO)

Un 'assaggio' di normalità e un piccolo respiro per il commercio ambulante. È ripartito con entusiasmo il mercato a Pieve di Teco. Dopo il lungo stop a causa delle restrizioni varate per il contagio da covid-19 gli uffici dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Alessandri, di concerto con le associazioni di categoria hanno varato la ripartenza per il piccolo mercato di piazza Benso.

Si tratta non solo di una ripresa commerciale, ma anche di un’opportunità importante per i cittadini che giungono anche dai centri vicini della Valle Arroscia visto che si possono trovare prodotti sempre freschi e di qualità.

“Purtroppo abbiamo dovuto fare un passo indietro, ci spiega Claudio Campanini della Fiva-Confcommercio Imperia, per le restrizioni covid e qui a Pieve la situazione era rimasta in stand by. Adesso grazie al Comune siamo riusciti a ripristinarlo. L’attesa per la clientela era tanta e quindi siamo soddisfatti. Stiamo lavorando e sta andando bene. I banchi sono ancora pochi, ma il nostro obiettivo è quello di averne almeno otto e contiamo di farcela a breve”.

Soddisfazione anche per i titolari dei banchi che finalmente dopo tutti questi mesi possono ritornare nel piccolo centro della Valle Arroscia per vendere i propri articoli e prodotti. “Finalmente possiamo tornare alla vita 'pseudo-normale', ci dice invece Daniele Marsic, titolare del banco di formaggi e prodotti tipici, e speriamo di poter continuare a venire qui. Questi piccoli mercati non sono importanti solo per noi, ma anche per la cittadinanza perché noi diamo in servizio. Noi poi torniamo a lavorare, sottolinea, dopo oltre un anno e mezzo e senza aver ricevuto aiuti. Ritorniamo quindi con le misure di sicurezza e speriamo quindi di continuare così”.

L'appuntamento è quindi per il prossimo martedì in piazza Benso nel magico borgo di Pieve di Teco.