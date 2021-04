Università, Siamo Futuro Liguria: "Nostro obiettivo riaprire in sicurezza, senza azioni sovversive in stile ‘68"

"A seguito della notizia dell’occupazione del Dipartimento di Scienze della Formazione da parte del collettivo “Come studio?” abbiamo ritenuto doveroso esprimere il pieno sostengo all'università, ai professori e al Rettore, che in questo periodo di grande crisi deve affrontare anche azioni di questo genere". Cosi commenta in una nota il direttivo Siamo Futuro Liguria.

"Però, non possiamo rimanere inermi di fronte a ciò che sta succedendo, come 'Siamo Futuro', come studenti Unige, ma sopratutto, come ragazzi che tutti i giorni vivono in prima persona queste criticità, ci stiamo attivando per aprire un tavolo di confronto con gli organi competenti e, sopratutto, nelle sedi opportune; il nostro obiettivo è quello a cui tutti ambiscono: riaprire in sicurezza, ma questo non deve essere perseguito con azioni sovversive in stile ‘68" conclude la nota.