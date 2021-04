Coronavirus: numeri stabili in Liguria (tasso di positività al 5,76%). Nel savonese calano attualmente positivi e ospedalizzati

In allegato: il signor Rino, genovese di 72 anni che ha ricevuto la 500millesima dose di vaccino in Liguria

Numeri stabili con un lieve calo dei positivi in provincia di Imperia, ma pur sempre in fase migliorativa rispetto ai giorni scorsi nella nostra regione. Sono infatti 266 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.618 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.794 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 17,36 pari al 5,76%.

Nella nostra provincia sono 34 i nuovi positivi, mentre sono 47 nell'imperiese, 143 a Genova e 38 a Spezia. Calano i ricoverati e le terapie intensive, sia in base regionale che nelle strutture di Asl 2.

Sono 13 i morti segnalati oggi, con i decessi avvenuti tra il 7 aprile e ieri. Di questi quattro sono avvenuti tra gli ospedali di Savona e Albenga: un uomo di 62 anni, uno di 53 e uno di 83 al San Paolo, e uno di 78 al Santa Maria di Misericordia.

A livello regionale infine sono state raggiunte le 500mila somministrazioni di dosi di vaccino. “Vaccinarsi vuol dire liberarsi dal virus. La Liguria non si ferma - commenta il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.

A ricevere la cinquecentomillesima dose un genovese di 72 anni, Rino. La somministrazione è avvenuta nell’hub vaccinale della Fiera del mare, con una dose di AstraZeneca. “Non ho dubbi sui vaccini, sono qui perché ritengo sia utile farlo”, ha commentato l’uomo.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.145.749 (+4.618)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 233.692 (+2.794)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 96.949 (+266)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.300 (-202)

Casi per provincia di residenza

Imperia 981 (-34)

Savona 1.258 (-56)

Genova 3.046 (-76)

La Spezia 728 (-38)

Residenti fuori regione o estero 90 (-2)

Altro o in fase di verifica 197 (+4)

Totale 6.300 (-202)

Ospedalizzati: 654 (-12); 68 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 108 (-7); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 144 (-4); 12 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 119 (-1); 21 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 77 (+4); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 91 (-4); 6 (-)in terapia intensiva

Asl 4 - 37 (-); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 75 (-); 11 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.626 (-191)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 86.546 (+455)

Deceduti: 4.103 (+13);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.642 (+83)

Asl 2 - 1.293 (-125)

Asl 3 - 2.280 (+65)

Asl 4 - 402 (+10)

Asl 5 - 928 (+14)

Totale - 6.545 (+47)