Grandinata super nell'entroterra finalese: strade e campagne ricoperte di bianco (FOTO)

Mattinata di maltempo su gran parte della provincia di Savona. Un'intensa grandinata ha infatti colpito buona parte del territorio, regalando uno scenario nevoso in piena stagione primaverile.

Le precipitazioni, in meno di 30 minuti, hanno di fatto imbiancato le strade, in particolare quelle dei rilievi più alti del finalese. Una pessima notizia per le coltivazioni agricole della zona, messe a dura prova dalle precipitazioni.

Qualche disagio e pericolo anche per gli automobilisti: dove le precipitazioni sono state più abbondanti, i chicchi hanno creato uno strato che, compattatosi sotto le ruote, ha creato un pericoloso effetto "pattinamento".