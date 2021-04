Urbanistica, l'assessore Scajola "risponde" a Legambiente sul PTCP: "La competenza è regionale no del Ministero"

"Il Piano territoriale regionale (PTR), in sostituzione delle indicazioni del PTCP del 1991, evidenza l'assessore, stabilirà le nuove e aggiornate regole per assicurare uno sviluppo sostenibile anche sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica rispetto alle regole del 1991 esclusivamente nel territorio dei Comuni minori dell'entroterra”.

“Nessuna competenza del ministero della Cultura sul tema del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale che è, invece, un piano territoriale urbanistico di esclusiva competenza regionale e non rientra tra gli atti di pianificazione territoriale soggetti al Codice del Paesaggio di cui al decreto legislativo 42/ 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)". Lo precisa l’assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale e Tutela del Paesaggio di Regione, Liguria Marco Scajola in merito alle critiche mosse da Legambiente.

L’assessore regionale precisa che “non c’è alcuna competenza da parte del Mic e nessuna violazione dello stesso Codice del paesaggio dal momento che i vincoli paesaggistici (di cui agli art. 136 e 142 del Dlgs 42/ 2004) non sono nè interferiti nè messi in discussione e sono gli unici vincoli di competenza statale, soggetti alla potestà delle Soprintendenze”.

“Le norme del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale – evidenzia Scajola - restano comunque in vigore per tutto il territorio dei Comuni costieri e di quelli anche nelle aree interne che hanno valenza di città. La soppressione – aggiunge - vale solo per i Comuni minori dell'entroterra, già gravati dai vincoli paesaggistici prescritti dal Codice del paesaggio per i boschi, i corsi d'acqua, i laghi e le quote più alte, oltre che dai vincoli paesaggistici stabiliti per decreto ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice, dai vincoli idrogeologici, da quelli previsti dai piani di bacino e dalle tutele ambientali determinate dai Parchi e dai SIC”.