Liguria in zona gialla, riapertura di attività e confini regionali: pass verde solo in alcuni casi

La Liguria è tra le Regioni che da lunedì 26 aprile sono pronte a passare in zona gialla, con una nuova ripartenza dopo un periodo non facile.

Spostamenti tra regioni. Da lunedì 26 aprile sarà possibile spostarsi liberamente tra regioni gialle, mentre nel passaggio da zone arancioni a regioni gialle ci sarà una differenza: bisognerà avere l'autocertificazione se si viaggia per motivi di lavoro, salute o urgenza. In caso di spostamento per turismo, bisognerà oltre all'autocertificazione avere anche un certificato verde, che attesta di aver realizzato la vaccinazione o di essere guariti al Covid-19 o di aver effettuato un tampone negativo nelle precedenti 48 ore. Inoltre dal 1° maggio si potrà viaggiare anche in quattro per andare a trovare amici e parenti.