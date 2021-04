L'eterna giovinezza, il sorriso è alla base di una vita sana e longeva: protagonisti della puntata la dottoressa Clotilde Austoni e Marco Liorni (VIDEO)

More News presenta "L'eterna giovinezza: mito o realtà?". Un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

In questa nuova puntata si è trattato del sorriso che è alla base di una vita sana e longeva: ne ha parlato la Dottoressa Clotilde Austoni, odontoiatra, specialista in chirurgia odontostomatologica, che ci ha spiegato come prendersi cura al meglio della propria salute orale.

La giornalista Laura Avalle ha intervistato Marco Liorni, conduttore televisivo di programmi di maggior successo targati Rai, che ci ha raccontato un episodio di quando era ragazzo.

Rivedi qui la puntata: