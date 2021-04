Berrino contro a bozza del Pnnr: "Al turismo solo briciole quando servono miliardi veri" (VIDEO)

"Mi aspettavo che con il Pnnr si destinassero al turismo miliardi veri, almeno corrispondenti all'importanza percentuale che ha il turismo sul pil nazionale, invece abbiamo trovato solo briciole da condividere con il mondo della cultura", dichiara Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo della Liguria.

Per Berrino la ripartizione fondi operata dal Governo è assolutamente inadeguata per un settore economico centrale per l'economia del paese tutto e ancora di più per un territorio come quello ligure: "Non che la cultura non sia importante, ma ogni volta tenere assieme i fondi per il turismo non è corretto - prosegue l'assessore di Fratelli d'Italia -. Ogni capitolo dovrebbe essere dotato delle sue risorse, che sarebbero dovuti essere almeno il doppio solo per il turismo. Colpisce poi la filosofia contenuta in questa prima bozza del Pnnr che abbiamo potuto leggere: il concetto che le piccole strutture debbano sparire facilitandone l'ingresso in grossi gruppi e multinazionali è un vero e proprio colpo al cuore nei confronti del tessuto economico del turismo nostrano, tipicamente formato da molte piccole aziende, spesso a conduzione familiare. Si tratta di imprese che hanno fatto grande il turismo nel nostro paese, rispetto al quale abbiamo una cultura diversa da quella che troviamo in altri paesi; da noi tipicamente il ristoratore o l'albergatore conosce da anni la sua clientela di persona, e tutto questo andrebbe perso in una internazionalizzazione del sistema, che andrebbe inesorabilmente a distruggere il turismo italiano".