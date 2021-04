"Non perdere il filo", il servizio di accompagnamento protetto promosso da Auser Savona

E’ partita oggi la campagna di comunicazione sul nostro territorio e si chiama “Non perdere il filo”, promuove il servizio di accompagnamento protetto che l’organizzazione di volontariato, Auser Savona mette a disposizione per gli anziani fragili che il “Filo d’Argento” garantisce da molti anni.

“La pandemia ha reso più pesante l'isolamento di tante persone – spiega Anna Giacobbe, presidente di Auser Savona - gli anziani hanno sempre più bisogno di essere aiutati negli spostamenti, nel disbrigo di pratiche, nella soluzione di molti problemi quotidiani. Da tempo le persone che hanno bisogno di trasporto protetto verso servizi sanitari, o di essere accompagnate per fare la spesa, commissioni e si trovano in difficoltà possono chiamare i numeri verdi o il numero fisso di Auser. Oggi abbiamo dedicato questo servizio anche all'accompagnamento alla vaccinazione contro il Covid grazie all'intervento della Fondazione De Mari che ha permesso l’acquisto di una ulteriore automobile che consente di potenziare il servizio”.

Auser in questo particolare momento è a disposizione anche per aiutare le persone nella prenotazione on line del vaccino. In questi giorni è in corso a Savona l’affissione dei manifesti e la diffusione di flyer e locandine che raccontano e promuovono questo progetto.

Come funziona il servizio

Le persone che hanno bisogno di trasporto protetto verso servizi sanitari, o di essere accompagnate per fare la spesa, o commissioni, o a trovare amici e parenti, possono chiamare i numeri verdi o il numero fisso di Auser. Le volontarie di Auser - Filo d'Argento cercano i volontari disponibili per il trasporto e forniscono una risposta a chi ha chiamato. Le auto di Auser sono riconoscibili per le scritte che le identificano: un elemento importante per la sicurezza delle persone.

Telefonando ai numeri verdi o al numero fisso di Auser Savona, si può chiedere accompagnamento protetto, compagnia domiciliare o telefonica, aiuto nelle incombenze della vita di tutti giorni. Dalle 8 alle 20 sette giorni su sette numero verde Auser 800 995 988 | numero verde Auser-Regione Liguria 800.59.32.35 Dal lunedì al venerdì: Auser Savona 019 83 35 492.

Auser Savona è in via Boito 9r a Savona e nei tanti Centri Sociali di Savona e dei comuni della provincia. E-mail info@ausersv.it Seguici su Facebook @ausersavona.