Al Festival di Cannes un film con l'andorese Giuseppe Laureri e la genovese Camilla Nardini nel cast

Il film ‘Maryam of Tsyon - Cap II – Theotokos’ è stato presentato da Fiori di Sambuco Film (azienda di produzione cinematografica di Sanremo) per la selezione principale al prossimo Festival di Cannes in programma dal 6 al 17 luglio.

La pellicola interpretata dalla giovane attrice genovese Camilla Nardini nel ruolo di Maria Madre di Cristo e dall'attore di Andora Giuseppe Laureri nel ruolo dell'Apostolo Giovanni, è il secondo capitolo della trilogia cinematografica ispirata agli scritti della mistica tedesca beata Anna Katarina Emmerick.

Il film è in selezione anche per il Religious Today Film Fest di Trento 2021 e per il InMovieFest 2021.