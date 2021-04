"25 Aprile 1945 – La Liguria liberata", la mostra fotografica allestita dalle Anpi del Ponente Savonese

"Anche quest’anno e speriamo vivamente sia l’ultimo, la pandemia ci costringe al distanziamento e le iniziative e i festeggiamenti per il 25 Aprile, dovranno fare i conti con essa. Siamo lontani ma più vicini di quanto si possa pensare, infatti in questo periodo le Anpi del Ponente Savonese (Alassio, Albenga, Andora, Ceriale e Leca) già unite per festeggiare l’otto marzo, si ritrovano per l’allestimento di una mostra fotografica e documentale dal titolo ‘25 Aprile 1945 – La Liguria liberata’". Cosi commenta in una nota le Anpi del Ponente Savonese.

"L’esposizione sarà ospitata dal 24 aprile a domenica 2 maggio (chiusa sabato 1) presso la Galleria del C.C. Le Serre di Albenga, dove artisti e associazioni trovano visibilità nell’ambito del progetto ‘Le Serre Arte’. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Albenga, proseguendo un percorso di approfondimento dei temi legati alla Resistenza nel territorio, e grazie ai materiale forniti dai ricercatori storici Pino Ghisalberti e Mario Moscardini relativi alle province di Savona e di Imperia".

"L’esposizione si compone di decine di foto dei giovani scesi dalle montagne gioiosi ed emozionati che sfilano nelle nostre città e di gente che finalmente libera scende nelle strade ad acclamarli. Ci sono inoltre ricordi specifici legati alle “medaglie d’oro”, ai canti che intonavano sui monti, i documenti della resa dell’esercito tedesco a Genova; insomma, una serie di spunti per riflettere e ricordare attraverso le parole di Calamandrei 'La Libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare'" proseguono dall'Anpi.

"L’impegno a mantenere viva la memoria la lotta di liberazione è condiviso dalla comunità ingauna alla quale nel 2019 è stato concessa la Medaglia d’oro al merito civile; la coraggiosa reazione della popolazione all’occupazione nazi-fascista è alla base del riconoscimento concesso al comune di Albenga e in attesa di essere consegnato ufficialmente alla cittadinanza. Dopo l’8 settembre 1943 infatti, Albenga fu duramente colpita, insieme all’intero comprensorio; resta particolare memoria del martirio della foce del Centa, dove furono fucilati 59 tra partigiani e civili e di molti altri omicidi avvenuti nelle valli, da quello di Roberto di Ferro di soli 14 anni a Pieve di Teco, a quello di Felice Cascione ad Alto e molti altri".

"Molte altre iniziative sono state organizzate dalle singole Anpi, oltre alla deposizione dei mazzi di fiori ai cippi e ai monumenti ai caduti: l’Anpi Andora già in questa settimana ha trasmesso una interessante iniziativa in diretta web sull’accoglienza; l’Anpi Albenga in collaborazione con il Circolo Operaio di Albenga sta raccogliendo alimentari e abbigliamento per bambini da offrire alle famiglie in stato di bisogno; Anpi Leca ha invitato i bambini e i ragazzi delle scuole primarie a colorare delle bandierine tricolori che verranno esposte nei negozi e alcun ragazzi leggeranno poesie e suoneranno Bella ciao in un video che verrà diffuso a breve; l’Anpi Alassio consegnerà le borse di studio a ragazzi vincitori del concorso che viene annualmente svolto nelle scuole per promuovere i principi costituzionali nati dalla resistenza e Anpi Ceriale ha distribuito libri alle scuole e ha invitato i ragazzi, in occasione del 25 Aprile, ad esporre dalle loro finestre il nostro tricolore, invito che estendiamo anche noi a tutti in ricordo di chi ha combattuto per la nostra libertà" concludono le Anpi del Ponente Savonese.