"Artemuta", i negozi di Loano diventano una galleria d'arte: "Oggi per essere commercianti bisogna essere degli artisti" (FOTO e VIDEO)

"Abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa perché ci parla di arte in un momento in cui l'economia italiana e la nostra economia locale stanno soffrendo parecchio, l'idea di poter esporre l'arte del Novecento all'interno degli esercizi commerciali ci ha fatto aderire - ha dichiarato l'assessore Lettieri - questa iniziativa vuole essere anche uno sprone nei confronti degli enti territoriali e degli enti governativi, perché effettivamente dalla lettura dell'ultimo Decreto Legge non ci pare ci sia una spinta importante e fondamentale per far ripartire la nostra economia. Mi riferisco in modo particolare alla questione del cosiddetto coprifuoco: per una zona turistica come la nostra è difficile poter gestire il coprifuoco alle ore 22, non solo per i controlli ma soprattutto per le attività commerciali e i pubblici esercizi".

Il Gruppo “Number 27”, che ha preso ispirazione da un quadro famoso di Pollock, in collaborazione con l’associazione ”Vecchia Loano” ha così unito le forze e puntato su Loano "dove verrà installata la più grande esposizione di opere presso tutte quelle attività che hanno dovuto spegnere la luce, o a fatica stanno sopravvivendo in questi periodi bui. Noi siamo qui, e non per polemizzare, ma per ricordare che la cultura non deve morire" fanno sapere ancora dall'organizzazione.