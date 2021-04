"Un albero per il futuro": i bimbi della primaria di Celle e i Carabinieri per la Biodiversità pronti a piantumare nuovo verde pubblico

Nella mattinata di martedì 27 aprile giungerà a compimento il progetto “Un albero per il futuro” portato avanti dalle classi seconde e quarte della scuola primaria “A. Baodo” di Celle Ligure nell’ambito del programma Echoschool della FEE.

Con la collaborazione del Comune di Celle Ligure i bambini della scuola, supportati tecnicamente dai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, metteranno a dimora simbolicamente nel cortile della loro scuola alcuni alberi. Sarà un gesto dal forte valore rappresentativo che darà il via, sempre da parte del Comune e dei Carabinieri della Biodiversità, a una massiccia opera di ripiantumazione e di ripopolamento verde nei parchi cittadini e in varie altre aree di Celle Ligure.

Tutto questo si inserisce in un più vasto programma, denominato “Foreste e mare, polmoni del mondo”, che ha consentito alla scuola primaria cellese di aggiudicarsi la Bandiera Verde Ecoschool.

Ci racconta la docente Rossella Calabrò, referente Ecoschool per il plesso: “Il fatto che questo riconoscimento giunge in un momento tecnicamente così difficile per il mondo scolastico come è stato quello dall’inizio della pandemia, per noi è motivo di grande orgoglio.

Il nostro progetto si è focalizzato sull’importanza della pulizia dell’aria: con i bambini abbiamo parlato di fotosintesi, di ‘polmoni verdi’, di minimizzare l’inquinamento attraverso il riciclo e di quanto sia fondamentale la purezza dei nostri mari parallelamente a quella dell’aria, a maggior ragione in questo preciso momento storico, anche per sconfiggere il Covid-19.

Compatibilmente con quello che si è potuto fare in classe abbiamo coltivato delle piantine, creato dei piccoli angoli verdi in classe e realizzato opere di riciclaggio artistico con le bottiglie di plastica, realizzando dei pesci che simboleggiano la lotta all’inquinamento dei nostri mari. Molti incontri si sono invece svolti on line”.

Conclude la referente Ecoschool Calabrò: “Ci tengo a ringraziare le docenti delle classi quarte Maura Gravano, Lucia Giusto, Silvia Chiossone e Federica Cerbino, le docenti delle classi seconde Claudia Pastorino e Silvia Ricci, che hanno seguito i progetti con gli alunni, il nostro Dirigente scolastico Andrea Piccardi per tutto il supporto dato alle nostre iniziative, il DSGA (Direttore Servizi Generali e Amministrativi) scolastico dottoressa Elvira Ramberti per l’acquisto di materiali tecnologici indispensabili alla buona riuscita del tutto, il Comune di Celle Ligure, il sindaco Caterina Mordeglia e i Carabinieri della Biodiversità per la collaborazione, la Referente FEE Liguria Albina Savastano e la biologa marina Giulia Calogero, presidente dell’associazione Menkab, il Respiro del Mare, che ha collaborato al progetto.

Ma il grazie più grande va naturalmente ai bambini, che hanno dimostrato impegno e passione, e a tutte le loro famiglie, sempre estremamente positive e collaborative nei confronti del personale scolastico e delle varie iniziative proposte dalla scuola”.

Il 1° giugno si svolgerà la cerimonia di consegna della Bandiera Verde Ecoschool alla “A. Baodo” di Celle Ligure.