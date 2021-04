86mila dosi di vaccino somministrate nel savonese. Cirone (Asl 2): "Tra i più alti in Liguria, vogliamo mantenere questa capacità"

"In questo momento siamo arrivati alla somministrazione di 86mila dosi di vaccino". A rivelare il numero nel savonese, tra i più alti in Liguria, Monica Cirone, direttore professioni sanitarie dell'Asl 2 intervenuta ieri in diretta a Radio Onda Ligure.

Al momento nell'hub del Palacrociere di Savona si vaccina una media di 800 persone al giorno, traguardando le 2mila dosi in tutto il territorio. Ad Albenga e Finalborgo invece sono circa 600. Ai quali si aggiungono l'hub di Cairo e i centri di Savona, Borghetto, Albenga e Millesimo dove vaccinano i medici di medicina generale. Da lunedì inoltre hanno iniziato la loro attività le squadre impiegate nella vaccinazione a domicilio.

Mercoledì invece sono arrivate all'ospedale San Paolo di Savona 6 "pizza-box" contenenti 7.020 dosi del tanto atteso vaccino Johnson & Johnson che però qualche preoccupazione nei cittadini, come per il siero AstraZeneca la sta creando, visto lo stop negli Usa per alcuni casi di trombosi sospette.

"Non vediamo questa situazione critica che spesso viene descritta, noi utilizziamo tutti i vaccini che abbiamo a disposizione in base alle indicazioni dell'Aifa. Non abbiamo situazioni che ci possono far pensare a problematiche. Ci muoviamo sulla base delle scorte, vogliamo mantenere questa capacità" ha continuato la dott.ssa Cirone.