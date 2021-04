Croce d'Oro Albissola Marina: tutto pronto per l'imminente attivazione della nuova sezione savonese

Come già anticipato su Savonanews (leggi QUI), a partire dal mese di maggio la Croce d’Oro di Albissola Marina rientrerà a pieno titolo tra le pubbliche assistenze del capoluogo di provincia.

Sarà infatti una cerimonia breve, semplice e sobria, come le regole di contenimento del Covid-19 impongono, quella in programma per sabato 2 maggio alle ore 11.30. In quella circostanza sarà inaugurata la sezione savonese, in corso Agostino Ricci 16, della Croce d’Oro. In realtà, però, questa nuova sezione sarà già operativa dal giorno prima, quindi da sabato 1° maggio.

Esprime la propria soddisfazione, per questo importante traguardo, il presidente della Croce d’Oro Albissola Marina Alessio Salis: “Già da Albissola eravamo spesso portati a operare su Savona. Per questo motivo apriremo oltreletimbro per garantire tutto il nostro supporto alle consorelle delle pubbliche assistenze savonesi in questo periodo così impegnativo per tutti.

Oggi, tra Savona e Albissola la Croce d’Oro compie mediamente ogni anno circa ottomila servizi, non solo legati alle urgenze ma a tutte le tipologie di supporto che caratterizzano le nostre attività”, conclude Salis.