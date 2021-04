Alassio, modifica al regolamento dei dehors: possibilità di ampliamento del 30%

Dal 26 aprile la normativa in tema di co​ntenimento del contagio da Covid 19 muta sensibilmente consentendo la riapertura, anche serale, di bar e ristoranti, ma con precise indicazioni in termini di distanziamenti e norme sanitarie.

"Le condizioni per una nuova, e speriamo definitiva, ripartenza si stanno delineando verso diversi settori della nostra vita sociale ed economica - aggiunge il sindaco Marco Melgrati - Nello specifico rileviamo che una delle più imminenti urgenze consiste nella riapertura di quei pubblici esercizi ai quali sarà consentito dal 26 aprile di poter ospitare la clientela in spazi aggiuntivi purché all’aperto. Per questa ragione abbiamo voluto intervenire sul regolamento vigente per poter concedere quante maggiori aree pubbliche a beneficio di questo obbiettivo".