Albenga, proseguono a passo spedito i lavori per la "Casa dell'outdoor" di Campochiesa

Continuano speditamente i lavori di ristrutturazione e restauro del fabbricato “ex casa comunale” di Campochiesa che trasformerà l’edificio nella “Casa dell’Outdoor”, un centro per manifestazioni e servizi di carattere turistico e sportivo.

In particolare è stata recentemente completata la posa delle piastrelle del pavimento e delle soglie in ardesia nel locale ex Poste e si sta terminando la posa delle piastrelle nel loggiato esterno.

È iniziata inoltre la rasatura dei fronti esterni a cui seguirà, la settimana prossima, la fase delle pitturazioni.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Si tratta di un intervento atteso da tempo che si sta completando nel suo primo lotto e che garantirà una maggiore fruizione anche del pianterreno dell’edificio fino ad oggi inutilizzabile. Nei prossimi mesi pubblicheremo un bando per la gestione di tutta la struttura vocata prioritariamente all’outdoor, ma che sarà anche un presidio a beneficio dei residenti vista l’intenzione da parte dell’Amministrazione di potere insediare un piccolo bar nell’ex locale Poste”.

Aggiunge Ilaria Calleri, consigliere comunale con delega alla frazione di Campochiesa: “Sono felice del rapido avanzamento dei lavori, presto saranno smontate le impalcature e, grazie alla ristrutturazione della facciata dell’edificio, ne avrà un vantaggio l’intera piazza sulla quale lo stesso si affaccia. Credo che questo intervento renderà ancora più unica e bella la nostra frazione”