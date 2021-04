Albenga, non restituisce un prestito da 30 euro: 39enne marocchino accoltellato al collo

E' stato necessario l'intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 aprile, per sedare una lite tra stranieri scoppiata in viale Italia, ad Albenga, a quanto accertato dagli uomini dell'Arma a causa di un prestito di 30 euro mai restituiti.

A segnalare al 112 quanto stava accadendo sono state le numerose chiamate che avvertivano il Numero Unico di Emergenza di quanto stava accadendo non solo per sedare gli animi ma anche per soccorrere uno dei protagonisti, accoltellato al collo.

Immediatamente sono confluite sul posto 3 pattuglie dei carabinieri e, mentre una pattuglia ha soccorso il ferito insieme ai militi del 118, le altre due, dopo una rapida indagine, hanno identificato l’autore del gesto, un marocchino di 41 anni, e sono subito scattate le ricerche dell’uomo, rintracciato poi a tarda sera.

Il ferito, un connazionale di 39 anni se l’è cavata con 7 giorni di prognosi vista la non particolare gravità delle ferite, procurate probabilmente con un piccolo coltello.

L’aggressore è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di lesioni.