Due auto si scontrano, uno degli occupanti resta incastrato: soccorsi mobilitati sulla A10 a Ceriale

E' stato di un solo ferito il bilancio di un incidente verificatosi nella nottata appena trascorsa sulla A10 tra i caselli di Albenga e Borghetto all'altezza dell'area di servizio di Ceriale sud, quindi in direzione Savona.

Per cause non ben accertate due mezzi si sono scontrati e l'occupante di una delle due, un'auto, ha avuto bisogno dell'intervento dei Vigili del fuoco per essere estratto dall'abitacolo.

La vittima è stata trasferita in codice giallo dai militi della Pubblica Assistenza al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e gli ausiliari della viabilità dell'ente gestore dell'autrostrada.