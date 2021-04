Roccavignale, perde il controllo della moto da cross e finisce fuori strada: 36enne ricoverato

Brutta disavventura per un 36enne a bordo della propria moto da cross nei boschi di Roccavignale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 aprile.

Secondo quanto riferito il ragazzo avrebbe perso autonomamente per cause non ben accertate il controllo del mezzo andando a sbattere e accusando forti dolori al torace in un punto non troppo lontano dalla strada asfaltata.

Sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con il personale della Croce Rossa di Millesimo e l'automedica a portare le prime cure. L'uomo è stato poi stabilizzato e, per evitare i sobbalzi e aggravare le sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo1 che, data la dinamica, ha provveduto al trasporto in codice giallo presso il Santa Corona di Pietra Ligure.